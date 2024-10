Premier League: Nottingham Forest vence e aumenta crise do Crystal Palace

Em partida de duas equipes pressionadas, o Nottingham Forest aproveitou a vantagem de jogar em casa e venceu o Crystal Palace por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), na partida de encerramento da 8ª rodada da Premier League. O atacante Wood, no segundo tempo, fez um belo gol de fora da área para confirmar a vitória no City Ground, em Nottingham.

Dessa maneira, o Nottingham Forest encerrou a sequência de três jogos sem vitória na Premier League e se manteve na primeira página da tabela. Com o resultado, a equipe chegou aos 13 pontos, com dois a menos que o Brighton, na quinta posição, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias.

Ao mesmo tempo, o Nottingham Forest aumentou a crise do Crystal Palace, que ainda não venceu nesta edição da Premier League. Assim, o time londrino abre a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com apenas três pontos somados em oito jogos.

O jogo

Foi uma etapa inicial sem gols. O Nottingham Forest teve as melhores chances, mas não aproveitou. O Palace foi quem mais finalizou a gol (3 a 2), mas sem grande perigo. Nos últimos minutos, Chris Wood chegou perto de abrir o placar para o Forest, mas parou em Henderson. 0 a 0 no City Ground.

Na volta do intervalo, o jogo foi equilibrado, com chances para ambas as equipes. A primeira boa oportunidade foi em finalização de fora da área do meia Eze, na qual o goleiro Sels fez grande defesa e a bola explodiu no travessão do Nottingham Forest. Contudo, a resposta dos donos da casa foi mais assertiva. Aos 19 minutos, Wood aproveitou um corte da zaga adversária e finalizou de primeira para confirmar a vitória no City Ground.

Jogos da 8ª rodada da Premier League

Sábado (19/10)

Tottenham 4×1 West Ham

Manchester United 2×1 Brentford

Southampton 2×3 Leicester

Newcastle 0x1 Brighton

Ipswich 0x2 Everton

Fulham 1×3 Aston Villa

Bournemouth 2×0 Arsenal

Domingo (20/10)

Wolverhampton 1×2 Manchester City

Liverpool 2×1 Chelsea

Segunda-feira (21/10)

Nottingham Forest 1×0 Crystal Palace

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.