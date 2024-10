Fluminense abre setor contra o Athletico com ingressos a R$ 10

O Fluminense abriu, na tarde desta segunda-feira (21), a venda de ingressos do setor Leste Superior para a partida contra o Athletico, que ocorre nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O setor tem preços populares a partir de R$ 10 (meia-entrada).

Dessa forma, sócios devem fazer check-in e não-sócios podem adquirir seu ingresso através do site fluminense.futebolcard.com. Até a noite do último domingo (20), mais de 25 mil torcedores já haviam garantido entrada para o duelo, como o próprio Fluminense informou, aliás.

Confira valores da Leste Superior para Fluminense x CAP

SETOR LESTE SUPERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 5

– Guerreiro Toda Terra – R$ 12

– Guerreiro – R$ 16

– Inteira – R$ 20

– Meia-entrada – R$ 10

O Tricolor vem de duas vitórias consecutivas na competição, sendo a última delas por 2 a 0 no clássico contra o Flamengo, na última quinta (17) – também no Maracanã, aliás. Caso vença, o Flu iria para 36 pontos, se afastando, então, da zona de rebaixamento e se aproximando da primeira metade da tabela.

