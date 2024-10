JP Chermont desfalca o Santos contra o Ceará pela Série B

O Santos encerrou, nesta segunda-feira, a sua preparação para enfrentar o Ceará, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille, aliás, terá que mexer na escalação titular por conta de desgate. No entanto, ele também conta com retornos para a equipe.

A principal é a entrada do lateral direito JP Chermont está com um edema na parte posterior da coxa direita e não fica à disposição. Assim, Hayner deve ser titular. No meio de campo, o meia Miguelito, com infecção intestinal, também fica de fora.

No entanto, o zagueiro Gil, o lateral esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca estão de volta após cumprirem suspensão. O volante Tomás Rincón também fica à disposição após servir a sua seleção na data Fifa.

Desta maneira, o possível Santos é: Gabriel Brazão; Hayner, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Willian), Wendel Silva e Guilherme.

O Santos está na liderança da Série B, com 56 pontos, cinco a mais que a equipe cearense, que ocupa a quinta colocação na tabela. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 19 horas (de Brasília) desta terça-feira.

