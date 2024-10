Juventus x Stuttgart: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (22), Juventus e Stuttgart se enfrentam às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, pela terceira rodada. Ambas as equipes precisam voltar a vencer para subir na tabela de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão no Max (streaming).

Como chega a Juventus

Na briga pela parte de cima da tabela, a Juve vai em busca de mais uma vitória nesta fase de liga da Champions para manter os 100% de aproveitamento na competição.

Contudo, o técnico Thiago Motta segue com alguns problemas no elenco. Bremer, Arkadiusz Milik, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Michele Di Gregorio, lesionados, não estarão à disposição nesta terça-feira.

Além disso, o goleiro Michele Di Gregorio, expulso contra o RB Leipzig na segunda rodada da Champions, cumpre suspensão e completa a lista de baixas da Velha Senhora.

Como chega o Stuttgart

Por outro lado, o Stuttgart vai em busca da primeira vitória nesta fase de liga da Champions, para seguir com chances de garantir uma vaga no mata-mata. Isto porque, no momento, a equipe aparece na 24ª posição, com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas.

Dessa maneira, o Stuttgart aposta no talento do jovem Jamie Leweling, que recentemente marcou o gol da vitória em sua estreia pela seleção da Alemanha.

Porém, assim como a Juve, o Stuttgart está com o departamento médico cheio de jogadores. Chris Fuhrich, Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl, Leonidas Stergiou e Nikolas Nartey, lesionados, seguem como desfalques para o técnico Sebastian Hoeness.

Juventus x Stuttgart

3ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: terça-feira, 22/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA).

Juventus: Mattia Perin; Nicolo Savona, Pierre Kalulu, Federico Gatti e Juan Cabal; Manuel Locatelli e Nicolo Fagioli; Andrea Cambiaso, Kenan Yildiz e Samuel Mbangoula; Dusan Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Stuttgart: Alexander Nubel; Pascal Stenzel, Anthony Rouault, Julian Chabot e Max Mittelstadt; Atakan Karazor e Angelo Stiller; Enzo Millot, Deniz Undav e Jamie Leweling; Ermedin Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness.

Árbitro: Espen Eskås (NOR).

VAR: Dennis Johan Higler (HOL).

Onde assistir: Max (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.