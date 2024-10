Arsenal x Shakhtar Donetsk: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal e Shakhtar Donetsk se enfrentam na terça-feira (22), no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), às 16h (de Brasília) pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Os ingleses ocupam a 13ª colocação, com quatro pontos (uma vitória e um empate). Do outro lado, os ucranianos ocupam a 27ª posição, com apenas um ponto, e buscam a primeira vitória na competição.

Onde assistir

A partida entre Arsenal e Shakhtar Donetsk, aliás, terá a transmissão exclusiva da Max (streaming)

Como chega o Arsenal

O clube londrino chega para este compromisso combalido por lesões. Bukayo Saka e Martin Odegaard são as baixas mais pesadas do elenco de Arteta, mas não são as únicas: Timber, Tierney e Tomiyasu, afinal, também estão entregues aos cuidados do departamento médico do Arsenal. Desgastado, Partey pode ser preservado neste duelo, dando lugar ao recém-chegado Merino.

Como chega o Shakhtar Donetsk

Diferentemente do time da casa, o Shakhtar Donetsk, afinal, vai a Londres com força total. A única baixa confirmada no elenco ucraniano é o goleiro reserva Tymur Puzankov. Com sete gols marcados e duas assistências em nove rodadas do campeonato local, Sudakov, de apenas 22 anos, é o grande destaque individual dos visitantes. Ainda sem balançar as redes, o Shakhtar, aliás, terá um duro desafio ao encarar um dos melhores times e com dupla de zaga entrosada.

Além disso, a viagem dos ucranianos foi longa por causa da guerra. A delegação precisou viajar de ônibus mais de 7 horas até a Polônia, onde embarcou de avião para Inglaterra. O clube, aliás, chegou no local no domingo para o duelo por conta da logística.

ARSENAL x SHAKHTAR DONETSK

Primeira fase da Liga dos Campeões – 3ª rodada

Data-Hora: 22/10/24 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Onde assistir: Max (streaming)

ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Merino e Kai Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Merino.

SHAKHTAR DONETSK: Dmytro Riznyk; Yukhym Konoplya, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko e Pedro Henrique; Taras Stepanenko; Oleksandr Zubkov, Artem Bondarenko, Georgiy Sudakov e Newerton; Danylo Sikan. Técnico: Marino Pusic.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA)

Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu (Ambos da França)

VAR: Benoît Millo (FRA)

