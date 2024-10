Novorizontino x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do topo da tabela, o Novorizontino recebe o Avaí nesta terça-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Na terceira colocação do campeonato, o Tigre do Vale possui 54 pontos, dois a menos que o líder Santos e o vice-líder Sport. Por outro lado, o Leão da Ilha se encontra na 11ª posição, somando 43. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo pay-per-view Premiere e também pelo streaming GOAT.

Como chega o Novorizontino

Em uma fase ruim no campeonato, o time paulista chega com três derrotas consecutivas – para o Amazonas, Sport e Mirassol. A sequência ruim custou a liderança do torneio, e agora a equipe ocupa a terceira colocação da tabela, com 54 pontos. A apenas dois atrás do líder Santos, o Tigre quer contar com o fator casa para seguir em busca do acesso e forte na briga pelo título da Segundona. Para a partida, Eduardo Baptista não poderá contar com o volante Geovane e o zagueiro Renato Palm, suspensos. Por outro lado, o zagueiro Patrick retorna após cumprir suspensão.

Como chega o Avaí

Com a pior sequência sem vitórias da Série B, o Leão da Ilha chega com duas derrotas e três empates nos últimos cinco jogos. No último duelo, perdeu para o Amazonas de virada, pelo placar de 2 a 1. Com isso, a equipe está vendo o sonho do acesso cada vez mais distante. O time de Santa Catarina está na 11ª posição no campeonato, somando 43 pontos. Para a partida, o técnico Enderson Moreira terá o elenco inteiro à disposição e deve repetir a escalação da última rodada.

NOVORIZONTINO X AVAÍ

Série B-2024 – 33ª rodada

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte (SP)

Data e horário: 22/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

NOVORIZONTINO: Jordi, Luisão, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon, Reverson; Waguininho, Pablo Dyego e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista

AVAÍ: César Augusto, Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar, Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos, Andrey, Giovanni; Gaspar e Hygor. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Daniel da Silva Henrique Andrade (DF)

VAR: Wagner Reway (ES)

