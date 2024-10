Peça importante de Gabriel Milito no Atlético prevê ‘jogo duríssimo’ contra o River Plate

O Atlético enfrenta o River Plate nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelas semifinais da Libertadores. A partida ocorrerá na Arena MRV. Rodrigo Battaglia, volante que Gabriel Milito utiliza como zagueiro, acredita que o duelo contra os argentinos será um dos mais difíceis da temporada. Ele destacou a importância do confronto.

“Não é por acaso que o Galo e o River Plate chegaram à semifinal da Libertadores. Será um confronto duríssimo. Sabemos que o River é um clube historicamente copeiro. Estamos determinados a ser campeões, assim como eles. Será uma disputa intensa e estamos preparados”, afirmou.

O Galo entra em campo nesta terça-feira para uma decisão. Contudo, o calendário tem sido um desafio nesse momento. No sábado, o clube mineiro teve outro compromisso decisivo e empatou com o Vasco, no Rio de Janeiro, por 1 a 1, resultado que garantiu o acesso às finais da Copa do Brasil.

As finais do torneio mata-mata nacional estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo ainda serão sorteados na quinta-feira (24), na sede da CBF.

