Sturm Graz x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sturm Graz recebe o Sporting na terça-feira (22), às 16h (de Brasília), no Wörthersee Stadion, pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Os austríacos medem forças com os portugueses em busca de uma recuperação na tabela de classificação. Neste momento, a equipe portuguesa ocupa a 12ª colocação da tabela, com quatro pontos somados. O Sturm Graz, por sua vez, está na 31ª posição da tabela da Liga dos Campeões.

Onde assistir

A partida entre Sturm Graz e Sporting terá a transmissão exclusiva da Max (streaming).

Como chega o Sturm Graz

Fora da zona de repescagem para as oitavas, o Sturm Graz ainda não somou pontos na Champions League. Na primeira rodada da Fase de Liga, a equipe perdeu para o Brest por 2 a 1. Na última partida, foi superada pelo Club Brugge, da Bélgica, dentro de casa.

Dentro de campo, a referência é Mika Biereth. O atacante dinamarquês formado no Arsenal já fez oito gols em dez jogos no torneio austríaco, incluindo um hat-trick no clássico diante do RB Salzburg. Além disso, o gigante Scherpen brilhou diante do Sporting na temporada passada e vai dificultar para os adversários.

Como chega o Sporting

Já o Sporting derrotou o Lille com dois golaços na estreia. Liderado pelo artilheiro Gyökeres, o clube português somou quatro pontos em dois jogos, visto que empatou com o PSV em 1 a 1 na segunda rodada.

As dúvidas de Rubén Amorim, aliás, surgem na defesa. Eduardo Quaresma e Diomande ainda constam no departamento médico, enquanto St. Juste e Matheus Reis ainda não somaram minutos desde que voltaram de lesão. Mais a frente, Quenda, aliás, poderá ir para o banco, com contratação de Geny Catamo para a direita e a entrada de Nuno Santos para a posição de ala esquerdo. Além disso, Maxi Araújo tem sido aposta nessa posição. Por fim, Pedro Gonçalves está de volta, mas não deve iniciar como titular.

STURM GRAZ x SPORTING

Primeira fase da Liga dos Campeões – 3ª rodada

Data-Hora: 22/10/2024 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Wörthersee Stadium, em Graz (AUS)

Onde assistir: Max (streaming)

STURM GRAZ: Scherpen; Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalée; Yalcouyé, Chukwuani; Boving, Kiteishvili, Jatta; Biereth. Técnico: Christian Ilzer.

SPORTING: Israel; Quaresma, Debast, Inácio, Geny; Bragança, Hjulmand, Araújo; Trincao, Gyokeres, Harder. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Giorgi Kruashvili (GEO)

Assistentes: Levan Varamishvili e Zaza Pipia (Ambos da Geórgia)

VAR: Alessandro Di Paolo (ITA)

