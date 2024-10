Ídolo do Palmeiras, Raphael Veiga está em busca de mais um título com a camisa do clube. Há apenas oito rodadas do fim do Brasileirão, o Verdão segue firme na luta pela taça, ocupando a vice-liderança da tabela, com apenas um ponto a menos que o líder Botafogo. O meia falou sobre a expectativa para a reta final do campeonato.

“Ainda tem oito jogos, dá para ver que Brasileirão é uma loucura. E está ficando parecido com o do ano passado. Para mim é um motivo de alegria estar vivendo tudo isso, pela identificação que sempre tive com o Palmeiras”, disse o camisa 23 ao programa Boleiragem, do Sportv.

No último domingo (22), o time de Abel Ferreira venceu o Juventude por 5 a 3, fora de casa, com uma grande atuação do meia. Na ocasião, Veiga marcou um hat-trick e, assim, chegou à marca de 99 gols com a camisa alviverde, empatando com Edmundo. O craque foi questionado sobre o centésimo gol.

“Claro que vou fazer de tudo para o centésimo gol sair no próximo jogo, contra o Fortaleza. Mas… se não sair, não ia ser mal fazer contra o Corinthians, na outra rodada”, opinou.

Raphael Veiga fala sobre “segredo” do Palmeiras

Quando parecia que não daria mais para o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro nesta temporada, o clube cresceu e agora ameaça, mais uma vez, o título do Botafogo. Raphael Veiga falou sobre a força da equipe para esses momentos de decisão e ainda relembrou a ultrapassagem sobre a equipe carioca em 2023.

“A gente criou uma casca muito grande para chegar preparado mentalmente nestes momentos. Quando parece que não vamos ganhar, a gente ganha. Quando estamos desacreditados, ganhamos. O Botafogo é líder, mas a gente sabe que é difícil sustentar o primeiro lugar de um Brasileirão. Vamos fazer igual o ano passado, apertar ao máximo. Aproveitar cada jogo e cada ponto”, disse.

Com a declaração, o meia foi questionado se há algum treinamento para chegar nesta força mental.

“Eu não acho que é treinado, mas vivenciado. Quanto mais se expõe a situações de pressão e desconforto, mais a sua área de conforto vai aumentar. Então hoje a gente fica confortável em momentos de pressão. Temos nosso objetivo, fazemos o gol, continuamos jogando da forma como começamos e se tomamos um gol, também vamos continuar fazendo aquilo. Muitas equipes se desesperam, a gente tem nosso padrão e faz independente de estar vencendo ou perdendo. Isto criou uma mentalidade muito forte, por ter padrões definidos, independente do adversário ou da fase do campeonato”, opinou. Reta final do Brasileirão Apesar da grande crescente da equipe na reta final, o ídolo palmeirense deixou claro que ainda faltam oito jogos para a definição do campeonato. Além disso, o jogador projetou o próximo duelo contra o Fortaleza, que acontece no sábado (26), no Allianz Parque. “Não. Faltam oito jogos e todos os jogos valem três pontos. O importante é saber que contra o Fortaleza é sempre jogo difícil, são muito entrosados e virão com o objetivo de ganhar”, finalizou Veiga.

