Goleiro Tadeu marca e Goiás goleia a Chapecoense na Arena Condá

A Chapecoense nem teve tempo de anotar a placa, ao ser atropelada pelo Goiás, mesmo jogando em casa. Com direito a gol do goleiro Tadeu em penalidade máxima, o Esmeraldino venceu por 4 a 0, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aliás, Juninho, Lucas Ribeiro e Jhon Vásquez marcaram os outros gols do Goiás. Apesar de ter maior posse de bola, a Chapecoense não conseguiu agredir o gol de Tadeu em nenhum momento, tendo sido presa fácil. Diferentemente da brilhante atuação contra o Santos, desta vez ficou devendo. Cerca de 7 mil torcedores acompanharam o duelo desta segunda-feira (21).

Com o resultado, o Goiás chega aos 45 pontos e ocupa, portanto, a décima posição. Por outro lado, a Chapecoense segue na luta contra o rebaixamento e está em décimo terceiro, com 37 pontos, dois a menos que a Ponte Preta, que abre o Z-4.

Próximos jogos das equipes

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Brusque no clássico catarinense, no dia 29, às 19h, no Augusto Bauer. O Goiás também joga no mesmo dia e horário, recebendo o Operário-PR na Serrinha.

