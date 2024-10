Palmeiras tira a liderança do Fortaleza em classificação do returno do Brasileiro

Com o foco no tricampeonato do Brasileiro e no embado, o Palmeiras tirou do Fortaleza a liderança da classificação do returno após vitória sobre o Juventude, no útimo domingo. O Alviverde agora soma 24 pontos.

O Fortaleza, por sua vez, tem um ponto a menos e perdeu a liderança após ficar na ponta da tabela por sete rodadas consecutivas. No sábado, líder e vice-líder do returno se enfrentam e vão proporcionar grande duelo. As duas equipes têm campanhas bem similares, com apenas um empate favorecendo o clube paulista.

Outros destaques

Na terceira posição, o Internacional aparece com 22 pontos, enquanto o líder do Brasileirão está na quarta posição, com 21 pontos. E, surpreendente, Grêmio e Fluminense, que seguem na luta contra a zona de rebaixamento, aparecem na quinta e sexta colocação, respectivamente.

Em fase decepcionante no Brasileirão, o Flamengo só aparece na 10ª posição, com apenas 14 pontos ganhos, com 42% de aproveitamento. O Atlético também não está bem na competição e ocupa a 13ª colocação, com somente 13 pontos. Ambos estão na decisão da Copa do Brasil.

Por fim, o Athletico-PR faz a mesma campanha do Fluminense do primeiro turno, com seis pontos em 11 jogos, e ocupa a lanterna no returno. O time, aliás, luta contra o rebaixamento em ano de seu centenário.

