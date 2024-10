Sem treinar no Bernabéu, Borussia Dortmund teme espionagem do Real Madrid

No duelo que reedita a final da Champions League de 2023-24, o Borussia Dortmund optou por não treinar no estádio do Real Madrid, na véspera do confronto desta terça-feira (22), na capital da Espanha. A equipe alemã quebrou, nesta segunda-feira, o costume de visitar o local do jogo no dia anterior e preferiu realizar a última atividade em seu centro de treinamento.

O motivo para essa decisão é o medo de espionagem em relação às táticas da equipe sob o comando de Nuri Sahin. O técnico receia que informações sobre a forma de escalar o Borussia sejam vazadas. Aliás, o time da muralha amarela acumula duas vitórias em dois jogos, com 10 gols a favor e apenas um contra. No entanto, durante a entrevista coletiva que antecede o jogo, Sahin afirmou não temer espionagem.

“Treinamos em Dortmund porque teremos muitos jogos fora de casa nos próximos dias. Queríamos dar ao grupo o máximo de tempo possível em um ambiente familiar”, explicou o técnico do Borussia.

Pelo lado do Real Madrid, Ancelotti também foi questionado, mas preferiu destacar que atualmente não é muito difícil obter informações sobre os adversários.

“O futebol mudou. Sabemos tudo sobre o time adversário, pois podemos assistir a todos os seus jogos. Não há segredos. Tenho dados suficientes para avaliar o Borussia Dortmund”, ressaltou Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

