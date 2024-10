Em mais uma vitória, Jorge Jesus quebra recorde no comando do Al-Hilal

Dessa forma, o comandante conquistou esse número com menos de 100 partidas (96 ao todo). Vale lembrar que ele teve uma primeira passagem em 2018, antes de assumir o Flamengo, e, na ocasião, conquistou 18 vitórias em 24 jogos. A partir de 2023, na segunda passagem, já soma 62 triunfos e tem quatro títulos pelo clube.

Vale destacar que, na última temporada, o português entrou no Guinness Book, quando o Al-Hilal se tornou o clube com mais vitórias consecutivas na história do futebol mundial: 34.

Por fim, a equipe entra em campo no próximo sábado, quando recebe o Al Taawon pelo Campeonato Saudita. Os comandados de Jorge Jesus lideram a competição nacional, com 21 pontos, três à frente do Al Ittihad.

