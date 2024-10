Artur Jorge: ‘Botafogo confirmou o que eu pensava. Um gigante adormecido’

Artur Jorge chegou ao Botafogo, em abril, com uma ideia sobre o clube. Aos poucos, conforme foi se familiarizando com o Mais Tradicional, confirmou aqueles pensamentos que pairavam sobre sua cabeça, antes de atravessar o Oceano Atlântico e fincar os pés no Rio de Janeiro. Em entrevista ao site da Fifa, o técnico português relembrou as suas primeiras impressões do Glorioso e enalteceu a história do clube. Ele, no entanto, não consegue explicar por que um time com tantas lendas ainda não conquistou uma Copa Libertadores e está há 29 anos sem ganha o Brasileirão, torneio que, nesta edição, lidera.

“O Botafogo confirmou aquilo que eu pensava, de ser um gigante adormecido. Com um projeto, com uma meta bem definida, me cativou para um desafio. A história do clube faz-se de passado, de figuras, de conquistas… Nós sabemos que o Botafogo tem, de fato, individualidades que se destacaram, que foram importantes na história do clube, mais recente ou antiga. Mas nunca surgiu essa oportunidade (de ganhar a Libertadores) por contextos que eu próprio não sei explicar. Vamos, então, trabalhar no sentido de fazer com que o nome Botafogo possa estar dimensionado à imagem de todos os grandes clubes mundiais”, pontuou o treinador bracarense.

A ambição do Botafogo

Na Libertadores, o Botafogo de Artur Jorge alcançou uma semifinal depois de 51 anos. Agora, sonha com sua primeira decisão no torneio mais importante da América do Sul. No entanto, antes, terá que passar pelo Penãrol, nas próximas quartas-feiras (22 e 30), no Rio de Janeiro e Montevidéu (URU), respectivamente.

“Tenho uma ambição muito grande de chegar à final. Temos um adversário com as mesmas condições em termos de possibilidades, que nós respeitamos muito. Sabemos das dificuldades que iremos encontrar, mas sabemos também das nossas capacidades, que é possível, sabemos que nesta altura estamos a um pequeno passo de atingir um marco histórico no clube, de chegar aonde nunca chegamos”, frisou Artur Jorge.

Adrenalina do comandante bracarense

Antes do Botafogo, no Braga (POR), Artur Jorge colocou o time minhoto na fase de grupos da Champions e ganhou uma Taça de Portugal. Apesar de ter moral na Terrinha, o treinador topou interromper o trabalho no meio desta temporada para aceitar o desafio de trabalhar no Alvinegro. O comandante explicou a mudança e falou em “adrenalina”.

“Vir para o Botafogo foi uma decisão fácil para mim, que superou as minhas expectativas. Me cativou para um desafio. E, para mim, importante também. Era a adrenalina que eu sentia de poder estar fora da minha zona de conforto. Mudei a forma de jogar e de treinar. Tenho que mudar a forma de olharem para nós e de como pensamos também”, declarou o treinador do Glorioso.

