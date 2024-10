Jogadores do Santos vivem clima de ‘decisão’ contra o Ceará

O Santos encara o Ceará nesta terça-feira (22), às 19h, na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Baixada Santista, aliás, a partida ganhou caráter de decisão. Isso porque os jogadores do próprio Peixe têm encarado o embate como uma decisão. Como o volante Pituca, que não deseja perder mais nenhum ponto até o final do torneio.

“A gente tem que somar o maior número de pontos nesses últimos seis jogos. E agora temos mais um confronto direto, pois temos a oportunidade de deixar eles para trás. Vamos entrar com força total para buscar essa vitória, que será muito importante para conseguirmos o nosso acesso o mais rápido possível”, disse o volante.

Já para o zagueiro Gil, a partida será muito importante para o Santos alcançar seus objetivos na reta final da temporada.

“O mais importante é manter a concentração. Nós sabemos da dificuldade que vamos encontrar nesse jogo e sabemos da importância que ele vai ser para a nossa temporada, para aquilo que a gente quer buscar até o final do campeonato”, falou o zagueiro.

Santos tem partida de seis pontos contra o Ceará

E realmente a partida é decisiva para o Peixe. Afinal, o Santos lidera a Série B com 56 pontos, mesma pontuação do Sport, mas levando vantagem no saldo de gols. Já o Ceará é o quinto colocado, com 51, dois a menos que o Mirassol, que abre o G4.

Assim, uma vitória do Ceará, na Vila Viva Sorte, não coloca a equipe apenas na briga pelo acesso para a Série A, mas também pelo título. O Vozão encurtaria a distância para o Santos em apenas dois pontos e embolaria a parte de cima da tabela. Mas, para isso, os cearenses terão que quebrar um jejum de nunca ter vencido o Peixe em São Paulo.

