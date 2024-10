Mano triplica pontuação de Diniz nos onze primeiros jogos do returno; entenda

Após o triunfo sobre o Flamengo, Mano Menezes completou onze partidas pelo returno do Campeonato Brasileiro, a mesma quantidade em que Fernando Diniz permaneceu no primeiro turno. Assim, o gaúcho triplicou a pontuação de seu antecessor e mostra que pode salvar o ano do Fluminense, com a permanência na elite do futebol brasileiro.

Apesar da conquista da Recopa Sul-Americana, o atual comandante do Cruzeiro não conseguiu obter os mesmos resultados e extrair do elenco as mesmas atuações de 2023. Diniz entrou na história do clube com títulos inéditos (sobretudo o da Libertadores), entretanto perdeu o rumo na atual temporada, algo que culminou em sua demissão.

Nas primeiras onze partidas, o Tricolor somou apenas seis pontos e amargou a lanterna, sem esboçar qualquer reação. Ao todo, foram apenas uma vitória, contra o Vasco, no Maracanã, três empates e sete derrotas. Dessa forma, o time estufou a rede em dez oportunidades, porém sofreu 19 neste início de campeonato. Assim, depois do revés por 1 a 0 para o Flamengo, o treinador não resistiu e foi demitido

Com Mano Menezes, a equipe carioca fez dezenove pontos nos onze primeiros jogos do returno. Nesse sentido, o time tem seis vitórias, o mesmo número de pontos que conquistou no mesmo período, no primeiro turno. Além disso, soma um empate e quatro derrotas, com dez gols marcados e seis sofridos. Mesmo assim, aliás, ainda não conseguiu se distanciar de forma concreta do Z4, o que evidencia a péssima campanha no início da competição.

Sequência da competição

Na sequência da competição, a equipe carioca mede forças com o Athletico, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição nacional, nesta terça-feira (22). Novamente no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), o time terá a chance de enfrentar um adversário direto na luta contra o Z4. Afinal, a diferença de pontuação entre as duas equipes é curta (33 x 31).

Nesse sentido, caso o Tricolor conquiste os três pontos deixará a 15ª posição e terminará as 30 rodadas na 11ª colocação, à frente do Criciúma e com apenas um ponto atrás do rival Vasco. Por fim, essa será mais uma chance de abrir quatro pontos para a zona de rebaixamento e ter mais tranquilidade.

Além disso, na última semana de outubro, o Fluminense visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. No primeiro turno, o Leão da Barra levou a melhor no Rio de Janeiro. Agora, aliás, o time carioca tenta dar o troco para melhorar sua situação no certame.

Onze primeiros jogos do turno, com Fernando Diniz

1 – Bragantino: 2 x 2, no Maracanã (empate)

2 – Bahia: 1 x 2, na Fonte Nova (derrota)

3 – Vasco: 2 x 1, no Maracanã (vitória)

4 – Corinthians: 0 x 3, na Neo Química Arena (derrota)

5 – Atlético-MG: 2 x 2, no Kléber Andrade (empate)

6 – São Paulo: 1 x 2, no Morumbis (derrota)

7 – Juventude: 1 x 1, no Maracanã (empate)

8 – Botafogo: 1 x 0, no Nilton Santos (derrota)

9 – Atlético-GO: 1 x 2, no Maracanã (derrota)

10 – Cruzeiro: 2 x 0, no Mineirão (derrota)

11 – Flamengo: 0 x 1, no Maracanã (derrota)

6 pontos

Uma vitória

3 empates

7 derrotas

10 gols marcados

19 gols sofridos

20ª colocação

Onze primeiros jogos do returno, com Mano Menezes

1 – Bragantino: 0 x 1, no Nabi Abi Chedid (vitória)

2 – Bahia: 1 x 0, na Maracanã (vitória)

3 – Vasco: 0 x 2, no Nilton Santos (derrota)

4 – Corinthians: 0 x 0, no Maracanã (empate)

5 – Atlético-MG: 0 x 2, no Mineirão (vitória)

6 – São Paulo: 2 x 0, no Maracanã (vitória)

7 – Juventude: 1 x 2, no Alfredo Jaconi (derrota)

8 – Botafogo: 0 x 1, no Maracanã (derrota)

9 – Atlético-GO: 0 x 1, no Antônio Accioly (derrota)

10 – Cruzeiro: 0 x 1, no Maracanã (vitória)

11 – Flamengo: 2 x 0, no Maracanã (vitória)

6 vitórias

Um empate

4 derrotas

10 gols marcados

6 gols sofridos

6ª colocação

