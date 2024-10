Manchester United pretende emprestar Antony na próxima janela

O Manchester United pretende emprestar o atacante Antony na próxima janela de transferências de janeiro. Afinal, o jogador, de 24 anos, não tem tido muitas oportunidades na atual temporada e não faz parte dos planos do técnico Erik ten Hag.

Vale lembrar que o atleta chegou aos Red Devils, em agosto de 2022, vindo do Ajax (HOL) por cerca de 100 milhões de euros (mais de R$ 500 milhões na cotação atual). No entanto, o clube inglês entende que não há possibilidade, no momento, de recuperar esse montante em uma possível venda.

De acordo com o portal “Football Insider” e a emissora BBC, o Ajax seria um dos interessados no empréstimo de Antony, assim como Newcastle e Crystal Palace.





Por fim, até o momento, o brasileiro atuou em apenas duas oportunidades na atual edição da Premier League, ambas saindo do banco de reservas. Desde que chegou ao clube inglês, o atacante soma 86 partidas, com doze gols e cinco assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.