Jair está recuperado e já pode voltar a atuar pelo Vasco

Fora por grave lesão desde fevereiro, o volante Jair está liberado pelo departamento médico do Vasco para voltar a atuar. Ele estava se recuperando de uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, ficando fora dos gramados por mais de oito meses.

Assim, cabe ao técnico Rafael Paiva decidir por utilizar Jair no jogo contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (24), em São Januário. Segundo o “Uol”, em publicação nesta terça-feira (22), o jogador deve ganhar minutos gradativamente.

LEIA MAIS: Presidente do Vasco, Pedrinho apaga publicação em sua conta após críticas

O volante já treina com o resto do elenco desde 19 de setembro, ou seja; há mais de um mês. Ele chegou a viajar para Belo Horizonte no duelo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, em 2 de outubro, mas apenas visando se readaptar às viagens e concentração com comissão e elenco. Dessa forma, ele não chegou a ficar entre os relacionados no banco de reservas, apesar de viajar.

Assim, é possível que ele volte a ganhar minutos contra o Cuiabá. Sua recuperação, ainda de acordo com a matéria, foi considerada excelente pelo departamento médico. Sua lesão se deu em 4 de fevereiro, no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã. Após falta de Gérson, do Fla, o volante caiu com dores e foi atendido do lado de fora. Ele chegou a forçar um retorno ao campo, mas logo pediu substituição.

Isso ocorreu exatamente uma semana depois do outro volante do time, Paulinho, sofrer a mesma lesão mas no joelho direito. Assim, a equipe ficou muito desfalcada no setor, sem que reposições à altura chegassem para compor o meio-campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.