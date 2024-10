Júnior Santos desfalca Botafogo contra Peñarol

O técnico Artur Jorge não vai poder contar com o artilheiro da Libertadores para o confronto de ida da semifinal da competição contra o Peñarol. Júnior Santos voltou a sentir o local em que sofreu uma lesão e será desfalque no confronto.

O atacante passou por uma cirurgia na tíbia, após sofrer uma fratura no local na vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Internacional, no dia 20 de julho. No entanto, o jogador conseguiu retornar antes do tempo previsto – inicialmente, três meses, mas ele voltou a atuar no dia 28 de setembro, contra o Grêmio.

Desde então, Júnior Santos voltou a sentir o local da lesão e, dessa forma, realiza trabalhos de fortalecimento no Espaço Lonier. A expectativa da comissão técnica, portanto, é que o atacante retome as atividades intensas nos próximos dias. Assim, caso a resposta seja positiva, que ele possa estar à disposição para a partida de volta, em Montevidéu, na quarta-feira (30).

Mesmo sem atuar na competição desde o dia 28 de maio, na partida contra o Junior Barranquilla pela fase de grupos, Júnior Santos é o artilheiro da Libertadores, com nove gols, três a mais que Paulinho, Maxi Silvera e Borja, ou seja, cada um com seis. Além disso, o atacante segue como o artilheiro do Alvinegro na temporada, com 18 gols em 42 partidas.

Botafogo enfrenta o Peñarol nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Os ingressos foram esgotados pelos sócios torcedores.

