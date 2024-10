Milan bate Club Brugge e vence primeira na Champions

O Milan venceu a primeira partida nesta fase de liga da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (22), os Rossoneri venceram o Club Brugge por 3 a 1, no San Siro, pela terceira rodada da competição. Pulisic abriu o placar com gol olímpico e os italianos jogaram com um homem a mais desde o primeiro tempo após a expulsão de Onyedika. No entanto, o time belga conseguiu buscar o empate com Sabbe no início do segundo tempo, mas Reijnders brilhou e balançou a rede duas vezes para confirmar a vitória dos donos da casa.

Além disso, nos minutos finais do jogo, Camarda chegou a balançar a rede para o Milan e seria o jogador mais jovem a marcar na Champions, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Dessa maneira, o Milan se recuperou nesta reta inicial da fase de liga da Champions e conquistou os primeiros três pontos na competição. O time italiano vinha de derrotas por 3 a 1 para o Liverpool, na estreia, e por 1 a 0 para o Leverkusen na rodada passada.

Por outro lado, o Club Brugge segue com os mesmos três pontos, conquistados na vitória sobre o Sturm Graz na rodada passada. Antes, os belgas haviam perdido para o Borussia Dortmund na estreia desta fase de liga da Champions.

Além disso, uma simulação realizada pela Opta, empresa especializada em dados esportivos, definiu o que parece ser o “número mágico” para os participantes da edição 2024/25 da Champions. Dessa forma, o estudo apontou que 16 pontos na atual fase de liga serão suficientes para se classificar diretamente para as oitavas de final. Ao mesmo tempo, nove pontos já garantem uma vaga no playoff da fase eliminatória.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo animado e o Club Brugge surpreendeu na reta inicial. Contudo, o Milan soube aproveitar a vantagem de jogar em casa e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Aos 33 minutos, Pulisic abriu o placar com um gol olímpico. Além disso, pouco depois, aos 39, o time belga perdeu Onyedika, expulso por falta em Reijnders após revisão do VAR.

Mas, o Club Brugge voltou do intervalo com alterações na equipe e surpreendeu o Milan. Logo aos cinco minutos, Sabbe apareceu pelo lado direito da área adversária e finalizou cruzado para empatar o jogo. Contudo, o Milan não se deixou abalar e após alterações do técnico Paulo Fonseca, o meia Reijnders finalizou de dentro da área para recolocar os donos da casa em vantagem. O holandês ainda teve tempo de anotar o segundo no jogo e, novamente de dentro da área, chutou de primeira para confirmar a vitória. O jovem Camarda ainda balançou a rede nos minutos finais, mas o gol foi anulado por impedimento.

