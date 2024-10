Monaco massacra o Estrela Vermelha e segue na parte de cima da Champions

O Monaco conquistou mais uma vitória na fase de liga da Champions. No Principado, a equipe atropelou o Estrela Vermelha por 5 a 1 e se mantém no pelotão de cima da competição. O grande nome da partida foi Minamino, autor de dois gols gols. Embolo, Singo e Akliouche completaram o marcador, com Ndiaye descontando para os sérvios. No outro jogo do horário, Milan bate Club Brugge no San Siro.

O triunfo colocou a equipe da Ligue 1 na liderança provisória da Champions, com sete pontos conquistados. Contudo, é muito improvável que mantenha a ponta até o fim da terceira rodada. Por outro lado, o Estrela Vermelha segue sem pontuar, na 34ª colocação, podendo perder ainda mais posições na tabela.

Na quarta rodada, o Monaco volta a campo na terça-feira (5 de novembro). A equipe do Principado vai à Itália enfrentar o Bologna, às 17h (de Brasília). No mesmo horário, porém na quarta (6), o Estrela Vermelha terá uma parada dura. Os sérvios recebem o poderoso Barcelona.

Em casa, o time do Principado foi soberano em campo, dominando o Estrela Vermelha desde o princípio. A equipe se manteve sempre no campo de ataque, sem dar brechas aos visitantes. O primeiro gol da partida saiu aos 19 minutos, com Minamino, o grande personagem do jogo. Na única escapada mais perigosa do time dos Bálcãs na etapa inicial, Ndiaye recebeu na área e foi derrubado por Kehrer. O centroavante bateu no alto e deixou tudo igual.

O Estrela Vermelha recuou ainda mais e chamou o Monaco para seu campo. E aos 48, o time da casa passou à frente com Embolo. No intervalo, o treinador colocou Golovin, o que deu ainda mais força ofensiva.

Massacre do Monaco no segundo tempo

Apesar do placar desfavorável, o Estrela Vermelha não saía de trás e via o Monaco trocar passes. Com dificuldade de penetrar na área, o jeito foi arriscar de longe. E assim Singo marcou um golaço, no ângulo de Ilic, que nada pôde fazer.

Com dois gols de desvantagem, o Estrela Vermelha se entregou de vez. O Monaco massacrou no restante do segundo tempo e chegou ao quarto gol novamente com Minamino, após passe de Embolo e grande jogada de Akliouche, que fez o quinto. No último lance do jogo, o atacante francês fez boa jogada e finalizou da entrada da área para sacramentar a goleada.

