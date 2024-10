Botafogo x Peñarol: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou o dia mais importante da história centenária do Botafogo. E, claro, na próxima semana, este grau de magnitude estará ainda maior. Depois de 51 anos, o Glorioso disputa, enfim, uma semifinal da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (23), às 21h30, recebe o Peñarol, no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida desta instância da competição. A volta está marcada para o Campeón Del Siglo, no dia 30/10, em Montevidéu (URU).

Como chega o Botafogo?

O time alvinegro, líder do Campeonato Brasileiro, passou às semifinais sempre decidindo fora, como será nas semifinais. Assim, Palmeiras e São Paulo ficaram pelo caminho. No entanto, para repetir o final feliz, o Botafogo precisa melhorar a pontaria nos arremates. Nos últimos jogos, a equipe, invicta há mais de dois meses, não conseguiu um bom aproveitamento no quesito e irritou a torcida com gols perdidos. Por isso, o técnico Artur Jorge trabalhou muito este fundamento nos treinos realizados no Espaço Lonier.

Em busca do título inédito da Copa Libertadores, o Botafogo terá o desfalque de Júnior Santos, que sentiu a tíbia da perna esquerda e, portanto, ficará fora da relação. O Raio é o artilheiro do torneio, com nove gols, e seria uma baita opção para o segundo tempo do encontro com os uruguaios.

Apesar de perder o goleador, Artur Jorge terá a espinha dorsal que levou o Botafogo até a semifinal. A grande dúvida reside na lateral dieita. Vitinho, recém-contratado, vem errando muito. O técnico bracarense vai bancá-lo? Ponte, uruguaio, está de prontidão para assumir a bronca.

Como chega o Peñarol?

Embora tenha cinco estrelas de campeão da Libertadores para ostentar, o Peñarol assumiu a condição de azarão publicamente. Estratégia para passar o peso do favoritismo para o outro lado ou não, o Carbonero está sedento pela Copa. Afinal, não levanta o caneco desde 1987.

A equipe do técnico Diego Aguirre, ex-Internacional, Santos, São Paulo e Atlético-MG, conhece o Botafogo dos tempos de vacas magras. Mas está atento às grandes individualidades do plantel adversário. Desse modo, sem escolha, vai apostar no coletivo para surpreender os cariocas, principalmente, nos contra-ataques.

Silvera é um dos nomes que podem decidir para os charrúas. Em contrapartida, Cabrera, que balançou as redes do Flamengo nas quartas, no 1 a 0, no Maracanã, é desfalque. O atacante se lesionou na partida conta o Danúbio, na quarta-feira passada, pelo Campeonato Uruguaio.

BOTAFOGO x PEÑAROL

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 23/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Vitinho (Ponte), Bastos, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus. Técnico: Artur Jorge

PEÑAROL: Aguerre, Milans, Rodriguez, Méndez e Oliveira; Pérez, García, Darias e Fernández; Sequeira e Silvera. Técnico: Diego Aguirre

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Cuña (COL)

