Atlético de Madrid x Lille: Onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético de Madrid e Lille se enfrentam nesta quarta-feira, 23/10, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Ambos entram na rodada com três pontos e estão no grupo que disputa a repescagem para as oitavas de final (entre 9º e 24º lugares). Portanto, para uma aproximação do G8 (vaga automática às oitavas), precisam de um bom resultado. O jogo será às 16h (horário de Brasília) no Estádio Metropolitano, em Madri.

Onde assistir

Este duelo terá a transmissão do canal Max, a partir das 16h (de Brasília).

Regulamento da Champions

A Champions, a partir desta temporada, é disputada em fase de liga e não mais em fase de grupos. Antes, eram oito grupos de quatro, em turno e returno, com os dois primeiros avançando às oitavas. Agora, existe um grupo único com 36 times. Contudo, cada um joga apenas seis partidas, num formato de modelo suíço (bem comum nos jogos de xadrez) com jogos direcionados. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. No entanto, os times entre o 9º e o 24º lugares jogam uma repescagem (oito mata-matas); quem vencer os duelos avança às oitavas. A partir desta segunda fase, haverá mata-matas até a final, que ocorrerá em Munique.

Como está o Atlético de Madrid

Nas duas primeiras rodadas, o Atlético de Madrid venceu em casa o RB Leipzig (2 a 1), mas sofreu uma derrota contundente para o Benfica (0 a 4). Para esta partida, o treinador Diego Simeone não poderá contar com Le Normand e Azpilicueta, que estão lesionados, assim como Llorente, que está fora de combate há algum tempo. Barrios, que se machucou na rodada passada, também não estará disponível.

Simeone deve entrar em campo com uma formação com apenas um atacante de referência, mas sendo apoiado por Griezmann. A dúvida é sobre quem será o atacante: Sorloth e Julián Álvarez disputam a vaga, com maior probabilidade para este último.

Atualmente, o Atlético de Madrid é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol.

Como está o Lille

Nas duas primeiras rodadas, o Lille, que se classificou nos playoffs, perdeu fora de casa para o Sporting (0 a 2), mas fez a festa da torcida ao vencer o atual campeão Real Madrid em casa (1 a 0). O treinador Paulo Fonseca não contará com Ethan Mbappé (irmão mais novo do astro Kylian), que está machucado. Há a possibilidade de contar com Ismaily, mas o lateral esquerdo brasileiro ainda sente uma lesão e sua presença dependerá da aprovação do departamento médico. No entanto, o goleador canadense Jonathan David, que marcou o gol da vitória sobre o Real Madrid, está em plena forma e comandará o ataque do Lille.

Atualmente, o Lille ocupa a 4ª posição do Campeonato Francês.

ATLÉTICO DE MADRID X LILLE

3ª Rodada da fase de Liga da Champions

Data e Horário: 22/10/2024, 16h (de Brasília)

Local: Metropolitano, Madri (ESP)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Witsel, Gimenez e Renildo; De Paul, Koke, Barrios e Correa; Griezmann e Sorloth (Julian Álvarez). Técnico: Diego Simeone

LILLE: Chevalier; Meunier (Tiago Santos), Diakite, Alexsandro e Gudmundsson; Bouaddi e Benjamin André; Zhegrova, Angel Gomes e Cabella; Jonathan David. Técnico: Bruno Genésio

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Luca Pairetto (ITA)

