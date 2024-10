Atlético x River Plate, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

A semifinal da Libertadores 2024 terá seu início nesta terça-feira (22/10), com um duelo de gigantes entra Atlético MIneiro e River Plate. Este jogo de ida será na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), enquanto a volta acontece no dia 29, no mesmo horário, na Argentina. Quem avançar deste lado da chave enfrenta Botafogo ou Peñarol na decisão da maior competição do continente. O Galo busca abrir vantagem e, para você não perder detalhe algum, acompanhe a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a cobertura com seu tradicional pré-jogo, a partir das 20h (de Brasília) sob o comando de Cesar Tavares.