Arsenal vence Shakhtar, em Londres, e está no G8 da Champions

Graças a um gol contra do goleiro Riznyk, no primeiro tempo, o Arsenal conseguiu uma dura vitória diante do Shakhtar Donetsk nesta terça-feira (22/10), pela terceira rodada da fase de Liga da Champions. Jogando em casa, no Emirates Stadium, os londrinos fizeram um bom primeiro tempo; no entanto, caíram de ritmo na etapa final. Ainda assim, tiveram oportunidades para ampliar o placar, mas perderam um pênalti com Trossard. Por fim, sustentaram a vantagem e o resultado final foi 1 a 0.

Com essa vitória, o Arsenal chega a sete pontos e entra provisoriamente no G8. Para continuar na zona de classificação direta às oitavas, dependerá dos jogos desta quarta-feira. Por outro lado, o Shakhtar, com apenas um ponto, está fora da zona de classificação para a repescagem (do 9º ao 24º lugar).

Regulamento da Champions

A Champions, a partir desta temporada, é disputada em fase de liga e não mais em fase de grupos. Anteriormente, eram oito grupos de quatro times, em turno e returno, com os dois primeiros avançando para as oitavas. Agora, há um grupo único com 36 times. Contudo, cada equipe joga apenas seis partidas, em um formato de modelo suíço (comum nos jogos de xadrez) e com jogos direcionados. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. No entanto, os times entre o 9º e o 24º lugares disputam uma repescagem (oito mata-matas); aqueles que vencerem os duelos avançam para as oitavas. A partir desta segunda fase, haverá mata-matas até a final, que ocorrerá em Munique.

Arsenal na frente

O Arsenal foi superior, mas o time ucraniano fez uma boa marcação nos primeiros 20 minutos, conseguindo evitar lances de perigo, exceto por um chute de Calafiori, que passou por cima do gol. Contudo, o Arsenal conseguiu abrir vantagem aos 30 minutos. Gabriel Martinelli recebeu pela esquerda, driblou a marcação e encontrou um espaço para finalizar no canto direito do goleiro Riznyk. A bola bateu na trave, mas voltou e atingiu o arqueiro, resultando em um gol contra. Nada mais justo para um time que teve 66% de posse e realizou oito finalizações, enquanto o Shakhtar fez apenas duas, ambas fora do alvo.

Arsenal perde pênalti e quase cede o empate

No segundo tempo, apesar de jogar com menor intensidade, o Arsenal se manteve dominante. Além disso, conseguiu ampliar o placar aos 30 minutos. Após uma jogada pela esquerda, Merino cruzou tentando encontrar Gabriel Martinelli. Mas a bola bateu no braço de um rival na área O VAR chamou o árbitro, que, ao rever o vídeo, marcou o pênalti. Trossard cobrou, mas o goleiro Riznyk defendeu. O time ucraniano acordou no fim. Mas sem sucesso. Na melhor, Pedrinho (que defendia o Atlético-MG até junhoi) arricou e o goleiro Raya evitou o gol de empate. Marlon Gomes também teve a chance. Mas Raya mais uma vez foi bem, garantindo o 1 a 0.

