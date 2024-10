PSG domina o jogo, mas fica no empate com o PSV na Liga dos Campeões

PSG e PSV empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. No Parque dos Príncipes, em Paris, Noa Lang abriu o placar para o time holandês, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Hakimi deixou tudo igual. Em resumo, o PSG esteve melhor em campo.

Com o empate, o Paris Saint-Germain chegou aos quatro pontos, na 16ª posição, em uma situação delicada. O PSV, com apenas dois pontos, é o 26ª.

Como foi o jogo

Faltou capricho ao PSG no primeiro tempo. O time da casa teve o controle da partida nos primeiros 25 minutos. Aos 18′, por exemplo, Dembélé perdeu uma grande chance de estrear o marcador. Sozinho e com o gol aberto, ele chutou no travessão. Foi então que o PSV, aos 33′, aproveitou uma bobeada da defesa adversária e chegou ao seu primeiro gol. Noa Lang recebeu passe de Saibari, tirou o brasileiro Marquinhos da jogada e chutou no canto direito do goleiro Donnarumma, sem chance de defesa.

Atrás no placar, o PSG voltou para o segundo tempo a todo vapor. Assim, Hakimi, aos 10 minutos, deixou tudo igual, em um balaço de fora da área. A bola passou por baixo das pernas do goleiro Walter Benitez. Quatro minutos depois, Marquinhos salvou o que seria o segundo gol da equipe holandesa. O PSV fechou a casinha e ficou se defendendo do time francês, que não conseguiu a virada. Entretanto, não faltaram oportunidades para o PSG que, mais uma vez, não caprichou na última bola. O goleiro, aliás, salvou uma bola em cima da linha nos acréscimos.

