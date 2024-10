Juventus leva nó tático, perde para o Stuttgart e conhece primeiro revés na Champions

Mesmo jogando em casa, a Juventus foi surpreendida pelo Stuttgart e perdeu por 1 a 0, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de Liga da Champions. O goleiro Perín estava virando herói após inúmeras defesas e um pênalti defendido, mas Touré, aos 45+2′ da etapa final, marcou o gol da vitória alemã no Allianz Stadium, em Turím.

Foi, assim, a primeira derrota do time do técnico Thiago Motta na atual Liga dos Campeões. Já o Stuttgart comemora a primeira vitória na competição, subindo bastante na tabela.

O jogo

Quem imaginou que a Juventus, por estar em casa, seria o dono da partida, pensou errado. Afinal, seu goleiro, Perín, fez de tudo para evitar a derrota, incluindo uma defesa de pênalti, sendo um dos melhores em campo, apesar do revés.

No primeiro tempo, sua principal defesa foi em cabeceio de Undav, aos 38′. Stiller cruzou de três dedos de maneira espetacular e o atacante alemão tocou de cobertura, mas o goleiro espalmou para escanteio em defesa na ponta da luva.

A tônica foi a mesma na etapa final, com Perín enfileirando intervenções importantes. O time alemão não se contentava com o empate e seguia atacando, visto que a Juve aparentava estar nas cordas. O técnico Thiago Motta entrou em ação, promovendo as entradas de Cambiasso, Weah e Locatelli.

As mudanças deram certo num momento inicial, já que pouco depois o time encontrou suas primeiras finalizações no alvo adversário. Mas o brasileiro Danilo quase colocou tudo a perder quando entrou atrasado em Rouault, cometendo pênalti e indo para o chuveiro mais cedo pelo segundo amarelo. O goleiro italiano, porém, defendeu no cantinho direito a cobrança de Millot, já aos 41′ da etapa final.

Nos acréscimos, o esforço não foi suficiente. Em ótima trama ofensiva do Stuttgart, Touré, que entrara no decorrer do jogo, invadiu a área italiana e chutou com força para estufar as redes: 1 a 0.

Próximos passos

Após duas vitórias nas rodadas iniciais, a Juve encara seu primeiro tropeço na fase de Liga da Champions. Assim, o time do técnico Thiago Motta surge na 11ª posição, com seis pontos, com cinco jogos faltando para o fim da fase. O Stuttgart, que perdeu para o Real Madrid (apesar de grande atuação) e tropeçou em casa no Sparta Praga (CZE), encontra sua primeira vitória, subindo para 16º, com quatro pontos.

Antes de voltar a atuar pela Champions, em novembro, a Juventus tem três compromissos pela Serie A. O primeiro, aliás, é contra ninguém menos que a Inter, no Giuseppe Meazza, já neste domingo (27). Depois, pega Parma (dia 30) e Udinese (dia 2 de novembro). Então, no dia 5, enfrenta o Lille, pela quarta rodada da fase de Liga.

O Stuttgart também tem três jogos antes do retorno à Champions, mas uma delas é pela Pokal (Copa da Alemanha). Primeiro, o time, que vem apenas em décimo na Bundesliga, recebe o Holstein Kiel, no sábado (26). Depois encara o Kaiserslautern, pela Copa, no dia 29. Dia 1º visita ninguém menos que o Leverkusen, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. No dia 6, enfim, recebe a Atalanta, pela Liga dos Campeões.

