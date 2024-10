Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes do futebol europeu nesta terceira rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (23), Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, e os culés tentam encerrar um tabu contra o rival alemão.

Como chega o Barcelona

Com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas, o Barcelona terá um confronto direto na tabela de classificação da Champions e tenta voltar a vencer o Bayern após seis jogos. Contudo, o momento do Barça é positivo, e a equipe vem de três vitórias seguidas, sendo a última uma goleada por 5 a 1 sobre o Sevilla, que manteve o time na liderança isolada do Campeonato Espanhol.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para o técnico Hansi Flick é que o time terá retornos importantes para o jogo desta quarta-feira. Dani Olmo, Fermín López e Gavi, com este último jogando alguns minutos na goleada sobre o Sevilla no último domingo (20), voltam a estar à disposição.

Contudo, Ter Stegen, Marc Bernal, Andreas Christensen e Ronald Araújo seguem fora.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern chega em grande momento no confronto direto contra o Barcelona. Os alemães venceram todos os últimos seis encontros, e em quatro deles o Barça sequer balançou as redes.

Porém, no último compromisso nesta fase de liga da Champions, o time foi surpreendido e perdeu por 1 a 0 para o Aston Villa. Assim, com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas, o Bayern terá um confronto direto na Champions.

Além disso, a boa notícia para o time é que o técnico Kompany poderá contar com o retorno de Jamal Musiala. Porém, o Aleksandar Pavlovic saiu com dores na goleada contra Stuttgart no último final de semana e aparece como dúvida.

Barcelona x Bayern de Munique

3ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 23/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP).

Barcelona: Iñaki Pena; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri (Gavi) e Raphinha; Lamine Yamal, Dani Olmo (Ansu Fati) e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Raphael Guerreiro, Dayot Upamecano, Min-jae Kim e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (João Palhinha) e Leon Goretzka (Thomas Muller); Michael Olise (Kingsley Coman), Leroy Sané e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia).

