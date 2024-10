Benfica x Feyenoord: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica recebe o Feyenoord nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), em confronto pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. O embate coloca frente a frente o técnico Bruno Lage, comandante do Benfica, e Brian Priske, treinador do Feyenoord.

Onde assistir

A partida entre Benfica e Feyenoord, aliás, terá a transmissão exclusiva da Max (streaming).

Como chega o Benfica

Na atual edição da Champions League, o Benfica, afinal, vem demonstrando um excelente desempenho. A equipe portuguesa, aliás, soma seis pontos conquistados em duas vitórias, marcando seis gols e sofrendo apenas um, o que resulta em um aproveitamento de 100%.

O treinador, assim, colocou um time misto para enfrentar o Pevidém, visando o duelo diante do Feyenoord, pela Champions League. Com isso, Lage deve levar a campo força máxima para a partida diante dos holandeses. O único desfalque é o atacante Tiago Gouveia, que está em recuperação de lesão no ombro direito.

Como chega o Feyenoord

Por outro lado, o Feyenoord, aliás, encontra-se com somente três pontos, fruto de uma vitória e uma derrota. O time holandês marcou três gols e sofreu seis, apresentando um saldo negativo de três gols e um aproveitamento de 50%.

O técnico Brian Priske, por sua vez, tem três desfalques confirmados para o duelo contra o Benfica. Afinal, Santiago Giménez, Gjivai Zechiël e Chris-Kévin Nadje não vão para o duelo desta quarta. Calvin Stengs e Bart Nieuwkoop, aliás, são dúvidas.

BENFICA x FEYENOORD

Primeira fase da Liga dos Campeões – 3ª rodada

Data-Hora: 23/10/24 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Onde assistir: Max (streaming)

BENFICA: Trubin; Bah, Araújo, Otamendi e Carreras; Aurnes, Luís, Kökcü; Di Maria, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

FEYENOORD: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancock e Bueno; In-beom; Osman, Milambo, Timber e Paixao; Ueda. Técnico: Brian Priske.

Árbitro: Umut Meler (TUR)

Assistentes: Kerem Ersoy e Ibrahim Çaglar Uyarcan (Ambos TUR)

VAR: David Coote (ING)

