Gil entra na Justiça contra o Corinthians e cobra mais de R$ 11 milhões

E não foi apenas Renato Augusto que recorreu à Justiça para cobrar atrasados do Corinthians. Afinal, também nesta terça-feira (22), o zagueiro Gil, atualmente no Santos, moveu ação contra o clube do Parque São Jorge. O defensor cobra R$ 11,37 milhões dos alvinegros.

Na ação, o zagueiro alega que o Timão não pagou as parcelas de direitos de imagem de julho a dezembro, o que totaliza R$ 3 milhões. Além disso, o clube não teria assumido as prestações de uma dívida da primeira passagem de Gil.

Em 2019, a dívida que o Corinthians tinha com Gil foi recalculada. Dessa forma, o clube comprometeu-se a pagar R$ 8,3 milhões em três parcelas, o que não teria ocorrido.

Gil e Renato Augusto possuem os mesmos advogados. A defesa afirma que buscou acordo amigável com o Corinthians por inúmeras vezes. No entanto, o clube alegou estar com problemas financeiros para não quitar o débito e “em nenhum momento se prontificou a proceder ao pagamento da quantia devida”.

Assim como Renato Augusto, Gil deixou o Corinthians no fim do ano passado, em um processo de reformulação do elenco proposto pela nova diretoria, encabeçada pelo presidente Augusto Melo. Dessa maneira, acertou vínculo com o Santos, onde atua na Série B do Brasileirão.

No total, o defensor soma 444 jogos, com 185 vitórias, 145 empates e 110 derrotas, em sete anos e meio. O zagueiro balançou as redes em 19 oportunidades, conquistando três títulos: Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista, ambos em 2013, e Brasileiro, em 2015. Na última passagem, não levantou troféus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.