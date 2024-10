Manchester City x Sparta Praga: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos favoritos ao título da Champions 2024/25 volta a campo nesta quarta-feira (23). O Manchester City recebe o Sparta Praga às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira rodada da fase de liga da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da TNT e Max (streaming).

Como chega o Manchester City

Em mais um grande início de temporada sob o comando do técnico Pep Guardiola, o City está invicto nesta fase de liga da Champions. Após empatar sem gols com a Inter de Milão na estreia, o time inglês vem de uma goleada por 4 a 0, fora de casa, sobre o modesto Slovan Bratislava.

Contudo, além dos desfalques confirmados de Rodri e Oscar Bobb, lesionados, o City tem dois nomes importantes do elenco que aparecem como dúvidas para esta quarta-feira: Kyle Walker e Kevin De Bruyne

Como chega o Sparta Praga

Por outro lado, o Sparta Praga vai tentar surpreender o City fora de casa e buscar ao menos um empate nesta quarta-feira. A boa notícia é que o técnico Lars Friis não terá problemas de última hora no elenco, mas segue com o desfalque de Imanol Garcia, lesionado. Além disso, o treinador pode contar com o retorno de Martin Vitik após cumprir suspensão.

Porém, o time ainda sonha com uma classificação para o mata-mata e está invicta nesta edição da Champions. Isto porque a equipe estreou na fase de liga com uma boa vitória por 3 a 0 sobre o RB Salzburg e vem de um empate por 1 a 1 contra o Stuttgart na rodada passada.

Manchester City x Sparta Praga

3ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 23/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Gundogan, Nunes; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Sparta Praga: Vindahl; Vitik, Panak, Zeleny; Preciado, Kairinen, Laci, Wiesner; Birmancevic, Rrahmani, Haraslin. Técnico: Lars Friis.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA).

