Em vantagem, Palmeiras encara o Coritiba no jogo de volta da Copa do Brasil Sub-20

O Palmeiras tem um novo compromisso contra o Coritiba nesta quarta-feira (23), às 18h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil da categoria Sub-20.

Aliás, no duelo de ida, o Alviverde venceu o Coritiba por 3 a 2, de virada, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com gols de Thalys e Luighi (duas vezes). Como teve um desempenho superior ao do adversário na fase anterior, o time paulista decide a vaga em casa.

A entrada para os torcedores do Palmeiras será gratuita. O time busca o tricampeonato da competição, já que venceu nos anos de 2019 e 2022, em finais contra Cruzeiro e Flamengo, respectivamente. Em busca da dobradinha de títulos, após conquistar recentemente o Brasileirão Sub-20, o Palmeiras aposta em Thalys como esperança de gols para alcançar mais um título.

Confira os jogos do Palmeiras pela Copa do Brasil Sub-20:

Primeira fase:

03/10: Palmeiras 12 x 0 União ABC-MS – Bruno José Daniel

Gols: Luighi (duas vezes), Robson, Thalys, Benedetti, Rafael Coutinho, Allan, Agner (duas vezes), Sorriso (duas vezes) e Daniel

Oitavas:

17/10: Coritiba 2 x 3 Palmeiras – Couto Pereira

Gols: Thalys e Luighi (duas vezes)

23/10 – 18h: Palmeiras x Coritiba – Bruno José Daniel

