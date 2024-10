Cano desencanta, Fluminense vence o Athletico e se afasta do Z4 do Brasileirão

Foi na base da insistência que o Fluminense conquistou uma vitória maiúscula na fuga contra o rebaixamento do Brasileirão. Nesta terça-feira, o Tricolor venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição. E quem garantiu o triunfo foi Germán Cano. O argentino voltou a balançar as redes após mais de cinco meses de jejum e levantou o estádio. Mas antes disso, a equipe de Mano Menezes reteve a posse de bola, mas com muita dificuldade para criar situações de gol.

Com o resultado, o Fluminense pega o elevador na tabela de classificação e ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, e já almeja a vaga para a Sul-Americana. Do outro lado, o Athletico se complica ainda mais e está na 17ª colocação, com 31 pontos. O Tricolor agora visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. No mesmo dia, o Furacão recebe o Cruzeiro, às 18h30, na Ligga Arena. Ambos jogos pela 31ª rodada da competição.

Brigado e poucas chances

Precisando da vitória, as duas equipes tiveram um primeiro tempo mais de combate, porém de baixa inspiração ofensiva. O time tricolor até teve o controle do jogo, com mais posse de bola e buscando balançar as redes. A melhor oportunidade foi acontecer com Lima, somente aos 41 minutos. No entanto, o Athletico entrou com uma linha de cinco na defesa e dificultou as investidas da equipe carioca. A equipe rubro-negra não atacou e teve apenas uma finalização, porém sem perigo.

Fluminense sofre com ferrolho e tem sustos

A segunda etapa já contou com mais emoção. logo aos cinco minuitos, Martinelli fez grande jogada e chutou, Mycael defendeu, e Lima coloca a bola para dentro no rebote. No entanto, o camisa 45 estava em posição irregular. O Athletico-PR começou a se soltar no jogo, mas seguiu com dificuldades. Pablo quase marcou após escanteio, mas parou em grande defesa de Fábio. Pouco tempo depois, Emersonn, que entrou no decorrer do jogo, aproveitou vacilo de Martinelli e teve a chance mais clara, mas também parou no goleiro tricolor.

Faça o L imediatamente

Germán Cano voltou a balançar as redes e garantiu a vitória do Fluminense. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa cruzou da esquerda, Samuel Xavier cabeceou, e o camisa 14 empurrou a bola para o gol para comemorar ao lado de companheiros e a torcida. O argentino, afinal, não marcava desde quatro de maio no empate com o Atlético ainda no primeiro turno do Brasileirão. É apenas o sexto gol do jogador em 2024 após duas temporadas goleadoras. No fim, os torcedores aplaudiram o argentino.

FLUMINENSE 1×0 ATHLETICO-PR

Brasileirão-2024 – 17ª rodada

Data: 22/10/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 39.465 presentes

Gols: Cano, 35’/2°T (1-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Ignácio, 43’/2°T), Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal (Keno, 11’/2°T), Martinelli, Ganso (Victor Hugo, 42’/2°T); Lima (Marcelo, 24’/2°T), Arias e Kauã Elias (Cano, 24’/2°T). Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno, Belezi (Mastriani, 41’/2°T), Madson; Erick, Felipinho (Gabriel, 33’/2°T); Fernando, Nikão (Praxedes, 33’/2°T), Cuello (Zapelli, 26’/2°T) e Pablo (Emersonn, 26’/2°T). Técnico: Lucho González.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões Amarelos: Mano Menezes, Samuel Xavier, Arias (FLU), Kaíque Rocha, Fernando, Nikão, Mykael (CAP)

