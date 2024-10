Brazão, após vitória do Santos: ‘Falta pouco para o nosso objetivo’

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta terça-feira (22), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada da Série B. Com isso, o Peixe segue como líder do campeonato. Gabriel Brazão, com grande defesa na partida, evitou o empate dos visitantes. O goleiro falou na saída de campo e citou momento difícil em sua vida particular.

“Eu glorifico a Deus. Eu e minha esposa tivemos uma perda muito grande nas últimas semanas e poucas pessoas sabem. Queria agradecer ao grupo, que nesse momento difícil sempre esteve comigo. Glorifico a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, por poder ajudar esse clube maravilhoso. Porque além de grandes jogadores, são grandes pessoas”, desabafou Brazão ao SporTV.

Há apenas cinco rodadas do fim da Segundona, o time paulista se encontra cada vez mais próximo do acesso. Apesar disso, o goleiro do Santos disse que a caminhada continua, mas destacou que falta pouco para a equipe atingir o objetivo.

“Estou muito feliz, a caminhada continua e falta muito pouco para o nosso objetivo”, finalizou.

