Polícia detém suspeitos de agressão e roubo a torcedor do River em Minas Gerais

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu nesta terça-feira (22) dois homens suspeitos de participar de um ataque a um torcedor do River Plate, da Argentina, antes do duelo com o Atlético-MG, pela semifinal da Libertadores. O caso ocorreu em Divinópolis, cidade a 117 km de Belo Horizonte.

O argentino estava hospedado com amigos em um hotel quando sofreu as agressões. A polícia informou que os dois homens, de 25 e 31 anos, pertencem a torcidas organizadas, sendo reconhecidos com a ajuda de câmeras de monitoramento. A abordagem ocorreu na Praça Dom Cristiano, em Divinópolis, e os homens confessaram o envolvimento no caso.

O ataque ocorreu na Rua 21 de Abril, bastante próxima do hotel onde o time argentino ficou hospedado. Um homem argentino ficou ferido, com suspeita de fratura no nariz.

Os agressores agrediram a vítima com pedaços de madeira e roubaram alguns pertences, incluindo um celular, um par de tênis e uma mochila. Para evitar maiores conflitos, a polícia conduziu os demais torcedores até a Arena MRV.

