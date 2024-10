Dono de clube na Inglaterra é suspenso por tentar cuspir em árbitro

O dono do Nottingham Forest, o bilionário grego Evangelos Marinakis, recebeu uma suspensão de cinco jogos da Federação de Futebol da Inglaterra (FA) por tentar cuspir no árbitro Josh Smith. A situação ocorreu no duelo entre a equipe que ele dirige e o Fulham, pela Premier League, em setembro, já valendo pela atual temporada da competição.

Uma comissão analisou o caso e classificou a atitude como “flagrante demonstração de comportamento desrespeitoso”. O dirigente tentou se defender, alegando que tossiu e jogou catarro devido a um charuto, e que não tentou cuspir na direção dos árbitros.

“Tosse e eliminei catarro devido a um charuto, e não tentei cuspir na direção dos árbitros”, declarou uma testemunha em defesa de Evangelos Marinakis.

Além de ser proprietário do clube inglês, que detém os direitos desde 2017, o grego possui ações no Olympiacos, da Grécia, e uma fortuna estimada em 3,8 bilhões de dólares, ou R$ 21,5 bilhões. Por fim, os jogos que o dirigente não poderá assistir no estádio incluem os duelos em casa contra West Ham e Newcastle, além das partidas como visitante contra Leicester e Arsenal.

