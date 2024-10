CBF antecipa rodadas do Brasileirão para evitar conflito com Data Fifa

A CBF antecipou os jogos da 32ª e 33ª rodada do Brasileirão, que estavam previstas para terem início nos dias 6 e 13 de novembro, respectivamente. O motivo é evitar partidas da competição durante a Data Fifa de novembro. A Seleção Brasileira, afinal, joga no dia 14, contra a Venezuela.

Para não serem prejudicados, os clubes entraram em contato com a CBF em busca de soluções para o calendário diante da competição das seleções. A entidade, assim, decidiu antecipar a maior quantidade possível de jogos para que não ocorressem problemas com ausência de jogadores nos clubes.

As partidas da 32ª rodada, afinal, serão realizadas entre os dias 2 e 6 de novembro. O principal duelo da rodada é o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que está previsto para acontecer na segunda-feira (4/11). No dia seguinte, Botafogo e Vasco, afinal, também fazem clássico no Rio de Janeiro.

As partidas pela 33ª rodada, aliás, serão nos dias 8 e 9 de novembro. O confronto de Flamengo x Atlético, aliás, pode ser 27 de novembro. Entretanto, ele pode deixar de ser a solução se o Galo chegar à final da Libertadores, já que a final continental será no dia 30, na Argentina.

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

2/11 – sábado

16h – Red Bull Bragantino x Cuiabá

18h30 – Athletico x Vitória; Juventude x Fortaleza

21h – Fluminense x Grêmio

4/11 – segunda-feira

20h – Corinthians x Palmeiras

5/11 – terça-feira

21h30 – Internacional x Criciúma / Bahia x São Paulo / Botafogo x Vasco

6/11 – quarta-feira

21h – Cruzeiro x Flamengo / Atlético-GO x Atlético

Jogos da 33ª rodada

8/11 – sexta-feira

19h – Internacional x Fluminense

21h30 – Palmeiras x Grêmio

9/11 – sábado

16h30 – Vitória x Corinthians / Botafogo x Cuiabá

19h – Cruzeiro x Criciúma / Fortaleza x Vasco / Atlético-GO x Bragantino / Juventude x Bahia

21h – São Paulo x Athletico

13/11 – quarta-feira

*20h – Flamengo x Atlético

