Novorizontino volta a vencer na Série B, bate Avaí e dorme na vice-liderança

O Novorizontino voltou a vencer na Série B após três derrotas consecutivas. Na noite desta terça-fera (22), o time do interior paulista se reabilitou em grande estilo ao derrotar por 2 a 0 o Avaí por 2 a 0 no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 33ª rodada. Neto Pessoa, com dois gols ainda na primeira etapa, foi o principal destaque.

Com o resultado, o Tigre assume provisoriamente a vice-liderança, abrindo margem contra os rivais que o ameaçam fora do G4. Por outro lado, o Leão catarinense chega à sexta partida sem triunfar, estacionado na metade inferior da tabela.

A equipe aurinegra chega a 57 pontos, dois a menos que o líder Santos, e assegura a segunda colocação ao menos até quinta-feira, quando o Sport (56 pontos) vai a campo frente ao Guarani. O Avaí, contudo, cai para o 12º lugar, com 43 pontos. Segue distante do pelotão de acesso, assim como da zona de rebaixamento.

Pela 34ª rodada da Série B, o Avaí recebe o Vila Nova, sexta-feira, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis. O Novorizontino volta a jogar apenas na próxima terça-feira, às 21h30, quando visita o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas.

