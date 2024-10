Mudança com Mano: Fluminense tem a melhor defesa do returno do Brasileirão

Um dos grandes problemas do Fluminense no primeiro semestre era a fragilidade defensiva, que contribuiu para que o elenco perdesse o rumo e tivesse fracas atuações, com Fernando Diniz. Desde a chegada do técnico Mano Menezes, porém, o sistema se fortaleceu, ainda mais com a chegada de Thiago Silva e as grandes atuações do goleiro Fábio.

Dessa forma, o Tricolor tem a melhor defesa do returno do Campeonato Brasileiro e sofreu apenas seis gols em onze partidas. No mesmo período, no primeiro turno, o time viu seu arqueiro buscar a bola no fundo das redes em 19 oportunidades. Uma mudança da água para o vinho que reflete na escalada da equipe na tabela.

O duelo desta terça-feira (22), diante do Athletico-PR, foi ainda do primeiro turno, porém evidenciou que a defesa tem se portado bem mesmo sem seu principal nome: Thiago Silva. O defensor, aliás, ainda não se recuperou de um problema no calcanhar esquerdo e segue de fora. Ele atuou no sacrifício contra o Atlético-MG pela Libertadores e desde então não jogou mais.

“A questão da gravidade é muito pessoal, aquilo que se avalia como tal. A lesão é muito chata, é um lugar que se machuca e que não tem acesso para tratamento, é muito difícil você chegar nesse lugar. Então a gente colocou com unanimidade ele no jogo de volta da Libertadores”, disse Mano.

“Aquilo logicamente machucou mais o lugar, porque ainda não estava sarado, não estava totalmente pronto, mas ele já está fazendo tudo aquilo que ele pode fazer, inclusive trabalhando fisicamente. A questão do impacto é que ainda estamos cuidando porque precisa curar, não tem jeito, porque se não ela vai voltar. Acho que o mais importante é que a equipe não levou gol, sem o Thiago, que vocês diziam que era a única razão pela qual nós não tomávamos gol”, completou.

Defesa mais consistente

Ao longo da entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes explicou que necessitava primeiro diminuir o número de gols sofridos para que a equipe voltasse a ter equilíbrio. O time, portanto, chegou ao décimo jogo sob o comando do técnico sem sofrer gols. Com o triunfo sobre o Furacão, o Fluminense agora ocupa a 11ª colocação, a quatro pontos do Z4.

“Quero dizer que gosto de gols a favor tanto quanto vocês. Acho que a razão do futebol são os gols. O torcedor vem para ver os gols. Mas não dá para fugir da realidade. A gente não está marcando ainda muitos gols. A equipe já não estava marcando muitos gols. Melhorou um pouquinho, mas continua com uma margem pequena. Quando você tem essa realidade, tem que fechar a outra ponta. Esse negócio é igual dinheiro na conta, se sai mais e entra menos, vai faltar, vai ficar negativo. A gente precisava primeiro estancar, diminuir o número de gols sofridos. Os méritos são dos jogadores, sem dúvida”, afirmou.

“Sempre fui conhecido por armar bons esquemas defensivos, mas já não conseguir, porque quem realiza, quem executa são os jogadores. A gente fez uma utilização dos jogadores de forma mais tradicional, os zagueiros entraram mais no sistema defensivo, isso fez com que a equipe ficasse mais sólida, mas o posicionamento da equipe é tudo para isso. Eu já havia trabalhado com o Diogo (Barbosa), com o Thiago (Santos). E isso ajuda muito, atalha os caminhos, em termos de posicionamento de linha para você não dar espaço. Não tem muito segredo. Todo mundo sabe o que é, a diferença é fazer bem feito, e eles estão fazendo bem feito”, concluiu.

