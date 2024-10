Com hat-trick, Vini Jr vive melhor início de temporada da carreira

Em mais uma partida mágica, Vini Jr emplacou um hat-trick no triunfo por 5 a 2 do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund pela Champions League. Assim, o brasileiro vive seu melhor início de temporada (2024/25) na carreira, com 13 participações (cinco assistências e oito tentos) em gols em 14 partidas, até aqui.

“O que posso dizer é que é raro um jogador fazer um segundo tempo como ele fez. Vinicius Junior jogou com uma energia e um caráter extraordinários”, disse o técnico Carlo Ancelotti.

Dessa forma, a atuação desta terça-feira (22) fez com que o o vice-presidente desportivo do Real Madrid, Emilio Butragueño (possui mais de 460 jogos pelo clube), comparasse Vini Jr ao eterno rei Pelé.

“Foi uma exibição que justifica vir ao Bernabéu. Ele avançou com uma potência e um controle que dão uma ideia de sua força física. Ele tem clareza para decidir onde colocar a bola, e técnica para mandá-la lá. Como entrou na área e esse arremate…Me fez lembrar de Pelé”, comentou Butragueño, à RMTV, emissora do clube.

Mais um hat-trick com a camisa merengue

Os números da atual temporada superam o melhor desempenho registrado até ontem, de 2021/22, quando o brasileiro fez nove gols e três assistências (12 contribuições).

Além disso, esse foi o terceiro “hat-trick” dele com a camisa do Real Madrid. Antes desse, fez contra o Barcelona, em janeiro deste ano, na Supercopa da Espanha, e diante do Levante, em 2022, pela La Liga.

“O mais importante é que acreditamos em nós mesmos. Essa é a nossa casa, cheia de torcedores, e nessas circunstâncias tudo pode acontecer. Quero agradecer aos torcedores por nos apoiarem, porque nós sabemos que temos que melhorar”, disse o atacante, à emissora “Movistar+”.

