Amiga de Kimberlly rebate comentários sobre suposta traição de Neymar: ‘Não tem culpa’

Chegou a vez das amigas de Amanda Kimberlly tomarem partido na ‘troca de farpas’ recente entre a influencer e Bruna Biancardi, namorada de Neymar. Uma das companheiras mais fieis da mãe de Helena, Andressa Castorino, rebateu críticas sobre suposta traição do jogador durante uma live no Instagram.

Andressa rebateu o comentário de um seguidor que afirmava que Kimberlly havia se envolvido com Neymar comprometido. “Amore, não traiu, eles não estava juntos. Tenho empatia pelo que realmente aconteceu. Minha amiga ficou com um cara solteiro e acabou engravidando, independente de quem seja. A gente não tem culpa que eles (Bruna e Ney) não estava juntos, né”, respondeu.

Em outro momento da live, Castorino também falou sobre a ”falta de respeito de Kimberlly durante o puerpério de Bruna”. Andressa reiterou o status de relacionamento de Neymar e questionou o uso do termo empatia no caso de Amanda.

“Como a Kim ia ter respeito por um puerpério se ela nem sabia o que ia acontecer, sendo que elas não eram amigas e sendo que eles não estavam juntos? Você queria que ela tivesse consideração por uma pessoa que ela nem conhecia? Aí não existiria ninguém ficando com uma pessoa que você já ficou né, porque todo mundo tem que ter empatia com todo mundo”, rebateu.

Kimberlly curte post de Mavie

Enquanto as ‘cutucadas’ nas redes sociais seguem repercutindo, Kimberlly reagiu a um post com uma foto de Mavie, filha de Biancardi, nesta terça-feira (23). A mãe de Helena curtiu o álbum publicado por Rafaella Santos, irmã de Neymar, com momentos especiais do mês de outubro e, entre eles, o aniversário de um aninho da sobrinha.

Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Rafaella Santos mantém uma relação muito próxima e íntima com Kimberlly mesmo antes do envolvimento da modelo com seu irmão. Não à toa, ela foi escolhida como madrinha da pequena Helena – que nasceu no dia 3 de julho, em São Paulo.

Cutucada nas redes sociais

Tudo começou quando Amanda curtiu um comentário com críticas direcionadas à Biancardi, acusando-a de não gostar de Helena – filha caçula de Neymar. Bruna se manifestou sobre as reações de Kimberlly após a repercussão do caso nas redes sociais.

“Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, mas isso não aconteceu comigo. Enão, espero que tudo se resolva de outra forma daqui para frente, sobretudo, como pessoas maduras e que têm um ponto em comum para ficar à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ter atenção”, dizia um trecho da defesa de Biancardi.

