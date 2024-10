Varela se posiciona sobre tumulto na praia: ‘Não participei de nenhum ato de violência’

Poucos minutos após aparecer na Praia do Recreio, durante confusão de torcedores do Peñarol, Varela, jogador do Flamengo, se posicionou nas redes sociais. Ele garante que não participou de “nenhum ato de violência”, e esclareceu que foi ajudar dois amigos. Além disso, detalhou que já conversou com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca.

“Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho”, iniciou Guillermo Varela, em sua conta no Instagram.

“Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos! Saudações Rubro-Negras”, completou.

