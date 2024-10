O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Fortaleza, no sábado (26/10), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, é um duelo direto pelo título nacional. Afinal, o Verdão é o vice-líder, com 60 pontos, enquanto o Leão do Pici é o terceiro, com 56. Assim, o zagueiro Vitor Reis projeta um duelo muito complicado contra os cearenses.

“O Fortaleza é um adversário muito forte. Já tivemos o jogo contra eles no primeiro turno, sabemos que é uma equipe muito boa e temos que trabalhar bastante para conquistar esses três pontos”, disse o zagueiro.

Vitor Reis voltou a ser titular do Verdão após o zagueiro Murilo sofrer uma lesão. Agora, o garoto quer aproveitar a oportunidade de uma sequência e ajudar o Palmeiras na competição e na briga pela taça.

“O Palmeiras é uma equipe muito forte, tem um elenco muito forte, e todos sabem que sempre entra para ganhar. A gente está trabalhando bastante no dia a dia para chegar ao fim do Brasileiro e conquistar o título. Infelizmente, aconteceu a lesão do Murilo e eu pude voltar. Sempre tento fazer o meu máximo para contribuir com o time e para o que interessa, que é sempre a vitória. Conseguimos a vitória em Caxias do Sul, que era o mais importante”, completou o defensor.

Palmeiras tem Vitor Reis à disposição, mas muitos desfalques

Vitor Reis deve seguir no time titular contra o Fortaleza, mas Abel Ferreira terá alguns desfalques. Marcos Rocha e Aníbal Moreno receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora.

Na lateral direita, a briga fica entre Mayke e Giay. O primeiro entrou no segundo tempo da partida contra o Juventude e desponta como o favorito a assumir o lugar de Marcos Rocha. Já no meio de campo, Zé Rafael é o favorito, mas Fabinho também é opção para o treinador português.

