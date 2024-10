Bastidores: Vestiário do Atlético após vitória tem lembrança do Palmeiras e pedido de foco

O Atlético venceu o River Plate por 3 a 0, na noite da última terça-feira (22), na Arena MRV, no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. Após o triunfo, o vestiário do Galo estava eufórico, mas os atletas mantiveram os pés no chão. O exemplo do Palmeiras foi lembrado no vestiário.

Na edição de 2020 da Copa Libertadores, o Verdão também derrotou o River Plate, só que na Argentina, por 3 a 0, nas semifinais. No entanto, na partida de volta, o clube argentino venceu o Palmeiras em São Paulo por 2 a 0, teve gols anulados, e quase conseguiu a vaga.

Esse episódio foi mencionado pelos jogadores e pela comissão técnica. Eles pediram total foco na busca pela classificação para a final da Copa Libertadores.

Segundo o zagueiro Lyanco, é importante comemorar a vitória, mas é fundamental lembrar que o River Plate é um adversário forte em qualquer lugar.

“Conversamos sobre isso no vestiário. Sabemos da força que o River tem. Não quero dizer que não devemos desfrutar. Ganhar de 3 a 0, independentemente do placar, é motivo para voltar para casa feliz e satisfeito com o trabalho. Conhecemos o futebol e o River, então precisamos entrar lá com os pés no chão. Com certeza, iremos para lá da mesma forma que jogamos hoje. Ainda há muito jogo pela frente”, finalizou.

Atlético e River se enfrentam novamente no dia 29 de outubro, no Monumental de Núñez, na Argentina. O Galo pode até perder por dois gols de diferença e ainda assim se classifica. Se perder por três gols, a disputa vai para os pênaltis. O River precisa vencer por quatro ou mais de vantagem para avançar.

