Atalanta e Celtic empatam sem gols na Champions

Atalanta e Celtic ficaram no empate sem gols, nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Em casa, no estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, o time italiano dominou as ações da partida, mas não conseguiu superar a boa marcação dos escoceses. Dessa maneira, a Atalanta manteve a invencibilidade na principal competição de clubes do planeta.

Com o resultado, o time italiano chegou aos cinco pontos e aparece na 12ª posição. Por outro lado, o Celtic segurou o empate fora de casa e aparece em 18º, com quatro pontos.

