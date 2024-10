Neymar tem garagem com carros de luxo variados; veja modelos

De volta aos gramados após pouco mais de um ano, Neymar não esconde de ninguém que curte máquinas de velocidade e alto valor. Desde a época de Santos, o jogador coleciona carros de luxo, aviões e até helicópteros. Porém, a garagem do camisa 10 do Al-Hilal tem alguns veículos de destaque.

Com salário de 110 milhões de dólares (quase R$ 626 milhões), o atleta coleciona diversos modelos, entre eles um Mercedes Classe G, um Bentley Continental GT, o Lamborghini Huracán STO, o Aston Martin DBX e o Range Rover First Edition. Este último é um dos que mais aparecem em postagem de Neymar. O modelo, considerado um dos mais luxuosos do Brasil, sai a cerca de R$ 1,2 milhão (seminovo).

Já o modelo da Lamborghini é o mais caro, variando entre R$ 4,35 milhões e R$ 4,729 milhões. Outros dois modelos com preços mais salgados, o Bentley Continental GT e o o Aston Martin DBX saem a R$ 3,790 milhões e R$ 3,6 milhões, respectivamente. Enquanto isso, o Mercedes Classe G tem o custo de R$ 1,9 milhão no Brasil.

No total, somente esses cinco modelos saem por mais de R$ 15 milhões.

Helicóptero e avião de Neymar

Neymar também gosta de ostentar seus ‘brinquedos’ que circulam pelos céus do mundo. Atualmente, o jogador possui um helicóptero e um avião personalizados. O primeiro, um modelo BK-117 D2 da Airbus, decorado com a temática do Batman e iniciais do atleta, está avaliado em aproximadamente R$ 50 milhões.

Enquanto isso, o jatinho particular do camisa 10, um modelo Dassault modelo Falcon 900LX, tem capacidade para até 14 passageiros e está avaliado em 44 milhões de dólares (pouco mais de 250 milhões de reais).

