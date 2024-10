Lille vence o Atlético, em Madri, e mostra que é o algoz de time Espanhol

O Atlético de Madrid teve, nesta quarta-feira, 23/10, um desempenho decepcionante jogando em seus domínios, no Estádio Metropolitano, ao enfrentar o Lille. Afinal, neste duelo, válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions, a equipe apresentou um jogo de altos e baixos. Apesar de ter saído na frente com um gol de Julian Álvarez, no primeiro tempo, sofreu a virada na etapa final. Zhegrova e Jonathan David (duas vezes) fizeram os gols que garantiram o 3 a 1 aos franceses, que se mostram algozes dos times de Madri, afinal, venceu o Real Madrid na rodada passada.

Dessa forma, o Lille se recupera da derrota na rodada passada e chega a seis pontos, ocupando o meio da tabela e o grupo que disputaria a repescagem (do 9º ao 24º lugares). Por outro lado, o Atlético lamenta seu segundo fracasso consecutivo e permanece com apenas três pontos, fora da zona de classificação (times entre o 25º e 36º lugares).

Regulamento da Champions

A Champions, a partir desta temporada, se disputa em fase de liga e não mais em fase de grupos. Anteriormente, eram oito grupos de quatro times, em turno e returno, com os dois primeiros avançando para as oitavas. Agora, há um grupo único com 36 times. Contudo, cada equipe joga apenas seis partidas, em um formato de modelo suíço (comum nos jogos de xadrez) e com jogos direcionados.

Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. No entanto, os times entre o 9º e o 24º lugares disputam uma repescagem (oito mata-matas); aqueles que vencerem os duelos avançam para as oitavas. A partir desta segunda fase, haverá mata-matas até a final, que ocorrerá em Munique.

Atlético ganha presente e sai na frente

O Atlético conseguiu abrir o placar logo aos sete minutos, após uma falha terrível de Touré. O defensor do Lille atrasou mal a bola para o goleiro Chevalier, e Julian Alvarez aproveitou a oportunidade para fazer 1 a 0. O time da casa seguiu dominante, mas perdeu várias oportunidades, com Sorloth muito nervoso, errando lances fáceis. O Lille finalizou duas vezes, mas sem maior perigo para Oblak. Assim, a vantagem atleticana fez toda justiça.

Lille vira na etapa final

No segundo tempo, o Atlético parecia levar o jogo em banho-maria, e isso acabou sendo fatal. Aos 15 minutos, teve o primeiro ataque de perigo, mas foi anulado por impedimento. Em seguida, aos 16, Zhegrova recebeu na entrada da área pela esquerda e arriscou o chute. A bola desviou na cabeça de Giménez e surpreendeu o goleiro Oblak.

Com o empate, o Atlético voltou a partir para o ataque. Sørloth continuou ineficaz, enquanto Griezmann não teve sorte na oportunidade que surgiu. Para complicar ainda mais as coisas, aos 30 minutos, o Lille foi ao ataque. Após um chuveirinho pela esquerda, a bola foi levantada e, após confusão, bateu na mão de Koke. O juiz marcou pênalti para os franceses. Apesar da reclamação do Atlético, a penalidade foi confirmada. O artilheiro canadense Jonathan David cobrou e marcou o gol da virada.

Nos minutos finais, o Atlético foi para o tudo ou nada. Samuel Lino e chutou uma que passou raspando; Giuliano Simeone (filho do técnico Diego) chutou e o brazuca Alexsandro salvou com a coxa. Mas quem balançou a rede foi o Lille, com mais um gol de Jonathan David no fim. Enfim, não deu para os espanhois. Derrota a ser muito lamentada p pelos Colchoneros. E o Lille segue detonando espanhol nesta Champions.

