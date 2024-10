Com lei do ex e três de Raphinha, Barcelona goleia o Bayern na Champions

O Brasil deu mais uma AULA na Champions League. Logo no dia seguinte ao hat-trick de Vini Jr contra o Dortmund, foi a vez de Raphinha brilhar na principal competição de clubes da Europa. Afinal, com um verdadeiro show – e três belos gols – no Olímpico de Montjuic, o brasileiro foi o craque da goleada do Barcelona sobre o Bayern por 4 a 1, sendo reverenciado pela torcida culé nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de Liga da Champions. Kane e Lewandowski – em sua primeira lei do ex – fizeram os outros.

O jogo

Só o primeiro tempo já faria jus à expectativa para o jogo na Catalunha, aliás. Foram cinco gols (um anulado) e lindas jogadas, com direito a lei do ex e show brasileiro. Logo aos 55 segundos, Raphinha começou a brilhar. Ele recebeu enfiada de Fermín López, driblou Neuer e tocou para abrir o marcador no Montjuic.

Harry Kane, então, entrou em ação pelo Bayern. Aos 9′, ele testou firme para superar Peña em cruzamento fantástico de Olise. O camisa 9, porém, estava impedido, com a ferramenta de detecção de impedimento semi-automático anulando o tento. Com fome de gol, Kane não se abalou e marcou um que, desta vez, valeu.

Gnabry cruzou da esquerda e o centroavante se jogou na bola, chutando de pé direito no contrapé do goleiro. Um verdadeiro golaço do craque inglês, aliás. Com a força de sua torcida, o Barcelona se livrou da pressão alemã e começou a criar boas chances após sofrer o empate.

Numa delas, aos 36′, Fermín López ganhou de Kim e a bola ficou com Lewandowski, que só tocou para o gol vazio para deixar o placar em 2 a 1. Em respeito à sua ex-equipe, onde fez história, Lewa não comemorou. Foi a primeira vez que ele balançou as redes contra o Bayern desde 2012, quando ainda defendia o Borussia Dortmund.

Raphinha voando no Barcelona

Já nos acréscimos da etapa inicial, Raphinha recebeu de Casado, cortou para dentro e chutou de direita (seu pé ruim), surpreendendo Neuer e mandando no cantinho: 3 a 1. Como só restou ao Bayern buscar o ataque, sobravam espaços nas costas da defesa alemã no segundo tempo.

Aproveitando isso, Lamine Yamal lançou Raphinha de maneira brilhante. O brasileiro ofuscou o lançamento do companheiro ao matar no peito, carregar até a área e chutar rasteiro de esquerda para voltar a superar Neuer. Outro golaço.

O Bayern, nas cordas, fez quatro mexidas ao mesmo tempo. Enquanto isso, a torcida do Barça se divertia, gritando olé enquanto os jogadores botavam o time alemão na roda. Visando o clássico com o Real Madrid, Raphinha foi substituído, sendo reverenciado no Montjuic e encerrando com chave de ouro sua melhor partida pelo clube catalão. De quebra, o fim do jejum de seis jogos sem vitória do Barcelona sobre o Bayern.

Próximos passos

O Barcelona se recupera do começo com tropeço na Champions e já surge na décima posição, com seis pontos em três rodadas. O próximo compromisso é simplesmente El Clásico contra o Real Madrid (vice-líder), no Santiago Bernabéu, no sábado (26), às 16h (de Brasília) por La Liga, onde é o líder. Já pela Liga dos Campeões, enfrenta o Estrela Vermelha, fora de casa, no dia 6 de novembro.

O Bayern, por sua vez, perde a segunda em três jogos e liga o sinal de alerta. Afinal, aparece com três pontos apenas em 23º, penúltima posição que dá vaga aos playoffs da Champions. E o próximo compromisso é contra o Benfica, na Allianz Arena, também no dia 6. No domingo (27), enfrenta o Bochum, fora de casa, pela oitava rodada da Bundesliga. Com 17 pontos, os Bávaros lideram a competição.

