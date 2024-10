Inter de Milão marca no fim e vence Young Boys na Champions

Com gol marcado na reta final da partida, a Inter de Milão venceu o Young Boys por 1 a 0, nesta quarta-feira (23), em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Em casa, no Estádio Wankdorf, em Berna, na Suíça, o Young Boys teve suas oportunidades para marcar, acertou a trave e contou com a boa atuação do goleiro Von Ballmoos, que defendeu um pênalti na segunda etapa. No entanto, a Inter de Milão balançou a rede com gol marcado pelo atacante Thuram, já nos acréscimos, e confirmou a vitória fora de casa.

Dessa maneira, a Inter chegou à segunda vitória consecutiva e subiu para a 7ª posição, com sete pontos, na zona de classificação para o mata-mata.

Por outro lado, o Young Boys está cada vez mais perto da eliminação da principal competição de clubes do planeta. Isto porque o clube suíço chegou à terceira derrota em três jogos e está em penúltimo lugar do torneio.

