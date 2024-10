Botafogo x Peñarol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Botafogo, nesta quarta-feira (23), às 21h30, recebe o Peñarol, no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida desta instância da competição. A volta está marcada para o Campeón Del Siglo, no dia 30/10, em Montevidéu (URU). Este é um dos jogos mais importantes da história do Glorioso e a previsão e de casa cheia. E tensão, já que alguns vâmdalos do Peñarol promoveram quebra-quebra na praia do Pontal e tudo indica que o policiamento será ultra reforçado.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo a partir das 20h (de Brasília), com o tradicional pré-jogo. E no que a bola rolar, Aldo Luiz estará na narração.